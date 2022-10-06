"تهامة" تتقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى المحكمة المختصة

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق "تهامة"، عن تقدمها بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى المحكمة المختصة وذلك وفق قرار مجلس إدارة الشركة فى اجتماعه، اليوم الخميس.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وذلك بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات.

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وأكدت "تهامة" أنها مستمرة في العمل على استكمال المتطلبات النظامية لزيادة رأسمال الشركة وفق توصية مجلس إدارتها إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 350 مليون ريال والتي تم الحصول على موافقة مقام هيئة السوق المالية على طلب الشركة.

وأوضحت أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة.

وذكرت "تهامة"، أنها نفذت الجزء الأول من توصية مجلس الإدارة بخفض رأسمال الشركة بقيمة 125 مليون ريال وفق قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 23 فبراير 2022، عن طريق إلغاء أسهم لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.

وبعد ذلك قدمت "تهامة" في 19 سبتمبر 2022، ملف طلب زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية، ووافقت الهيئة اليوم الخميس، على زيادة رأس المال بقيمة 350 مليون ريال.

وأشارت "تهامة" إلى إعلانها في أغسطس 2022، عن الاجراءات الواجب اتخاذها والمدد الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 63.6% من رأس المال والمتضمن الإشارة إلى تاريخ آخر يوم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات والتى تنتهى بتاريخ 8 أكتوبر 2022.

وفي حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر والتي تنتهي بتاريخ 8 أكتوبر 2022 أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع؛ فستُعدّ الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات.