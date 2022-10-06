نفط وغاز
"طاقة" تبيع أعمال التنقيب والاستكشاف في هولندا
الصفقة لا تزال خاضعة للحصول على الموافقات التنظيمية
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وقعت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عبر شركتها التابعة Taqa Energy، اتفاقيات لبيع أعمالها في مجال التنقيب واستخراج النفط والغاز في هولندا إلى شركة Waldorf Energy Netherlands.
وقالت "طاقة"، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الصفقة لا تزال خاضعة للحصول على الموافقات التنظيمية.
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يُذكر أن "طاقة" كانت قد قررت في يوليو الماضي، الإبقاء على أغلبية مشروعاتها في مجال النفط والغاز، باستثناء أصول عمليات الاستكشاف والإنتاج في هولندا، علماً أن هذه المشروعات بشكل عام تساهم بأكثر من 15% من إيرادات وأرباح الشركة.
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