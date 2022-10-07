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بنوك

في استعراض للقوة وسط أزمة.. كريدي سويس يعيد شراء ديون بـ 3 مليارات دولار

تشمل سندات باليورو والإسترليني تصل قيمتها إلى مليار يورو وعرضاً منفصلاً لسندات بالدولار تصل إلى ملياري دولار

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة كريدي سويس عن إعادة شراء ديون بقيمة 3 مليارات فرنك سويسري (3 مليارات دولار)، مستفيدة من تراجع أسعار السوق في مسعى لإظهار القوة المالية بعد أسبوع صعب اختبر فيه المستثمرون قوة البنك.

قال بنك كريدي سويس ومقره زيورخ في بيان اليوم الجمعة، إن العرض يشمل سندات دين باليورو والجنيه الإسترليني تصل قيمتها إلى مليار يورو (980 مليون دولار)، إلى جانب عرض منفصل لسندات بالدولار الأميركي تصل إلى ملياري دولار.

لا يزال البنك محاصرًا وفي حالة اضطراب على بعد أسابيع فقط من الإعلان عن مراجعة استراتيجية كبرى، بعد سلسلة من الأزمات، حيث فقدت أسهم البنك أكثر من نصف قيمتها هذا العام.

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وتشبه إعادة شراء الديون عرضاً بقيمة 5.4 مليار دولار قدمه دويتشه بنك في العام 2016، حين ضربت الأسواق المقرض الألماني.

وارتفعت أسهم كريدي سويس بنسبة 3.4٪، وتم تداولها عند 4.33 فرنك سويسري عند الساعة 9.23 صباحاً في زيورخ.

ويتطلع البنك إلى شراء السندات بأسعار مخفضة للغاية.

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