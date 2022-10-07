اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حساب إيلون ماسك على تويتر
حساب إيلون ماسك على تويتر.
تويتر

للسماح بإتمام الصفقة.. إيقاف دعوى "تويتر" ضد إيلون ماسك حتى 28 أكتوبر

القرار جاء بعد موافقة الملياردير الأميركي على شراء الشركة بالسعر المعلن سابقا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت وثيقة قضائية، أن قاضيا في ولاية ديلاوير الأميركية، أمر بوقف دعوى شركة تويتر بحق الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول للسماح للملياردير بإتمام صفقة الاستحواذ على "تويتر"، حسبما أفادت "رويترز".

يأتي ذلك، بعد أيام من تغيير الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، المسار ووافق على شراء "تويتر" بالسعر المتفق عليه مسبقا.

وكانت وثائق كشفت عن أن ماسك اقترح المضي قدما في مسعاه الأصلي للاستحواذ على شركة تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، داعيا إلى إنهاء دعوى قضائية رفعتها الشركة، والتي من الممكن أن تجبره على الدفع سواء أراد أم لا.

"واتساب" يختبر ميزة جديدة لسد ثغرة الخصوصية عند المستخدمين شركات واتساب "واتساب" يختبر ميزة جديدة لسد ثغرة الخصوصية عند المستخدمين

ومن شأن الاتفاق أن يضع أغنى شخص في العالم على دفة قيادة واحدة من أكثر المنصات الإعلامية نفوذا وينهي تقاضيا مستمرا منذ أشهر أضر بعلامة تويتر التجارية وغذى ما عرف عن ماسك من تصرفات وقرارات غريبة وغير متوقعة.

وسيتولى ماسك، زمام الشركة التي التزم بشرائها في الأصل في أبريل، لكنه سرعان ما عدل عن قراره.

وكان ماسك كتب على "تويتر" الثلاثاء الماضي قائلا إن "شراء (تويتر) سيسرع من طموحه لإنشاء تطبيق كل شيء يسمى (إكس)".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ميلوني ستلجأ لحل "نووي" لإنقاذ إيطاليا من أزمة الطاقة ميلوني ستلجأ لحل "نووي" لإنقاذ إيطاليا من أزمة الطاقة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط