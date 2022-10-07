للسماح بإتمام الصفقة.. إيقاف دعوى "تويتر" ضد إيلون ماسك حتى 28 أكتوبر

أظهرت وثيقة قضائية، أن قاضيا في ولاية ديلاوير الأميركية، أمر بوقف دعوى شركة تويتر بحق الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول للسماح للملياردير بإتمام صفقة الاستحواذ على "تويتر"، حسبما أفادت "رويترز".

يأتي ذلك، بعد أيام من تغيير الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، المسار ووافق على شراء "تويتر" بالسعر المتفق عليه مسبقا.

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وكانت وثائق كشفت عن أن ماسك اقترح المضي قدما في مسعاه الأصلي للاستحواذ على شركة تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، داعيا إلى إنهاء دعوى قضائية رفعتها الشركة، والتي من الممكن أن تجبره على الدفع سواء أراد أم لا.

ومن شأن الاتفاق أن يضع أغنى شخص في العالم على دفة قيادة واحدة من أكثر المنصات الإعلامية نفوذا وينهي تقاضيا مستمرا منذ أشهر أضر بعلامة تويتر التجارية وغذى ما عرف عن ماسك من تصرفات وقرارات غريبة وغير متوقعة.

وسيتولى ماسك، زمام الشركة التي التزم بشرائها في الأصل في أبريل، لكنه سرعان ما عدل عن قراره.

وكان ماسك كتب على "تويتر" الثلاثاء الماضي قائلا إن "شراء (تويتر) سيسرع من طموحه لإنشاء تطبيق كل شيء يسمى (إكس)".