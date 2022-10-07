للسماح بإتمام الصفقة.. إيقاف دعوى "تويتر" ضد إيلون ماسك حتى 28 أكتوبر
القرار جاء بعد موافقة الملياردير الأميركي على شراء الشركة بالسعر المعلن سابقا
أظهرت وثيقة قضائية، أن قاضيا في ولاية ديلاوير الأميركية، أمر بوقف دعوى شركة تويتر بحق الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول للسماح للملياردير بإتمام صفقة الاستحواذ على "تويتر"، حسبما أفادت "رويترز".
يأتي ذلك، بعد أيام من تغيير الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، المسار ووافق على شراء "تويتر" بالسعر المتفق عليه مسبقا.
وكانت وثائق كشفت عن أن ماسك اقترح المضي قدما في مسعاه الأصلي للاستحواذ على شركة تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، داعيا إلى إنهاء دعوى قضائية رفعتها الشركة، والتي من الممكن أن تجبره على الدفع سواء أراد أم لا.
ومن شأن الاتفاق أن يضع أغنى شخص في العالم على دفة قيادة واحدة من أكثر المنصات الإعلامية نفوذا وينهي تقاضيا مستمرا منذ أشهر أضر بعلامة تويتر التجارية وغذى ما عرف عن ماسك من تصرفات وقرارات غريبة وغير متوقعة.
وسيتولى ماسك، زمام الشركة التي التزم بشرائها في الأصل في أبريل، لكنه سرعان ما عدل عن قراره.
وكان ماسك كتب على "تويتر" الثلاثاء الماضي قائلا إن "شراء (تويتر) سيسرع من طموحه لإنشاء تطبيق كل شيء يسمى (إكس)".
-
أكبر اقتصاد أوروبي يتجه إلى الركود.. وتوقعات بوصول التضخم إلى 8%وزير الاقتصاد الألماني يتوقع حدوث ركود بنسبة 0.4% العام المقبل وارتفاع معدل البطالة إلى 5.4% اقتصاد
-
تقرير ينتقد البنك الدولي لتمويله مشاريع وقود أحفوري بـ15 مليار دولارصدر عن ائتلاف "ذا بيغ شيفت غلوبل" اقتصاد
-
أسعار النفط تستقر مع عودة التركيز على بيانات اقتصادية أميركيةيتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من اتفاق "أوبك+" على خفض الإنتاج طاقة