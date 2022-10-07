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سيارة بورشه (رويترز)
سيارة بورشه (رويترز)
سيارات

"بورشه" تتخطى شركتها الأم لتصبح الأعلى قيمة في قطاع السيارات الأوروبي

سهم الشركة سجل 92 يورو مما يمنحها قيمة سوقية عند 83 مليار يورو

دبي - العربية.نت
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عززت شركة بورشه (Porsche) موقعها في صدارة شركات السيارات الأوروبية اليوم الجمعة، بعد أن تجاوزت يوم أمس شركتها الأم Volkswagen مع استمرار ارتفاع أسهمها.

سجل سهم الشركة 92 يورو مما يمنحها قيمة سوقية عند 83 مليار يورو، متجاوزة القيمة السوقية لـ Volkswagen البالغة 78.1 مليار يورو.

يذكر أن Volkswagen تبيع نحو 10 ملايين سيارة سنوياً، مقارنة بتسليم Porsche نحو 300 ألف سيارة.

وانطلق التداول على أسهم شركة بورشه في بورصة فرانكفورت في أواخر سبتمبر، بعد تحديد سعر السهم في الاكتتاب العام عند الحد الأقصى للنطاق الاسترشادي عند 82.5 يورو للسهم، في إشارة إلى الطلب القوي على السهم في واحدة من أكبر الاكتتابات العامة في أوروبا على الإطلاق.

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