استقالة الرئيس التنفيذي لـ"سليمان الحبيب".. وتكليف فيصل النصار للقيام بمهامه
أعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن قبول مجلس إدارة المجموعة استقالة الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر بن محمد الحقباني نظراً لظروفه الخاصة على أن تسري اعتبارا من تاريخ 7 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 01 نوفمبر 2022م، مع استمراره في عضوية مجلس إدارة المجموعة وتعديل صفة عضويته ليكون عضوا غير تنفيذيا.
كما قرر مجلس إدارة المجموعة تكليف فيصل بن عبدالله النصار بمهام الرئيس التنفيذي (المكلف) للمجموعة اعتبارا من تاريخ 7 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 01 نوفمبر 2022م .
ويحمل فيصل بن عبدالله النصار شهادة البكالوريوس في المحاسبة ونظم المعلومات من كلية الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران. كما يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في المجموعة والرئيس التنفيذي للإدارة المالية منذ عام 2011م، وعضو مجلس المديرين في جميع الشركات التابعة للمجموعة.
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