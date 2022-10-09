عمومية "مجموعة الحكير" توافق على تخفيض رأس المال 51.54%

أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية السعودية، موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 51.54%.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية أن الجمعية العامة وافقت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة وفقاً من 650 مليون ريال، إلى 315 مليون ريال، ليصبح عدد الأسهم بعد التخفيض 31.5 مليون سهم.

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وذكرت أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 338.6 مليون ريال والتي تشكل نسبة 98.93% من الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2022.

وسيتم تخفيض رأس المال عبر إلغاء عدد 33.5 مليون سهم من أسهم الشركة، لإطفاء نسبة 98.93% من الخسائر المتراكمة، حيث سيتم إلغاء عدد 67 سهما لكل 130 سهما من أسهم الشركة المصدرة.

وسيكون تاريخ التخفيض في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.

وذكرت الشركة أنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.