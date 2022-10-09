اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مجموعة الحكير
مجموعة الحكير
سوق السعودية

عمومية "مجموعة الحكير" توافق على تخفيض رأس المال 51.54%

رأس المال بعد التخفيض سيصبح 315 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية السعودية، موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 51.54%.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية أن الجمعية العامة وافقت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة وفقاً من 650 مليون ريال، إلى 315 مليون ريال، ليصبح عدد الأسهم بعد التخفيض 31.5 مليون سهم.

وذكرت أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 338.6 مليون ريال والتي تشكل نسبة 98.93% من الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2022.

ارتفاع أرباح "المراعي" في الربع الثالث 13% لـ463 مليون ريال شركات سوق السعودية ارتفاع أرباح "المراعي" في الربع الثالث 13% لـ463 مليون ريال

وسيتم تخفيض رأس المال عبر إلغاء عدد 33.5 مليون سهم من أسهم الشركة، لإطفاء نسبة 98.93% من الخسائر المتراكمة، حيث سيتم إلغاء عدد 67 سهما لكل 130 سهما من أسهم الشركة المصدرة.

وسيكون تاريخ التخفيض في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.

وذكرت الشركة أنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | الغاز المهدر في العراق يعادل ما تصدره روسيا لأوروبا! الساعة 60 | الغاز المهدر في العراق يعادل ما تصدره روسيا لأوروبا!
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط