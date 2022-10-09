10 نوفمبر.. مساهمو "سيسكو" السعودية يناقشون شراء 8.16 مليون سهم خزينة
مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة
يناقش مساهمو الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم 10 نوفمبر المقبل، شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى 8.16 مليون سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.
وأضافت "سيسكو" أنها ستمول الشراء من الموارد الذاتية لها. وسيفوض المساهمون مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
وأوضحت أنها ستحتفظ بالأسهم المشتراة لمدة 5 سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
كانت "سيسكو"، قد أعلنت عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بشراء 10% بحد أقصى من أسهم الشركة العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة. ولا تمتلك "سيسكو" حاليا أسهم خزينة.
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