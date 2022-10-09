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الصقر للتأمين
سوق السعودية

13 أكتوبر.. مساهمو "الصقر للتأمين" يناقشون تخفيض رأس المال بنسبة 65%

سيتم تخفيض رأس المال من 400 مليون إلى 140 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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تناقش الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر للتأمين التعاوني، في 13 أكتوبر الجاري، الموافقة على تخفيض رأس المال من 400 مليون ريال إلى 140 مليون ريال وبنسبة 65%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" السعودية، اليوم الأحد، إن تخفيض رأسمال الشركة بهدف إطفاء كافة الخسائر المتراكمة بقيمة 260 مليون ريال، وذلك عبر إلغاء 26 مليون سهم من أسهم الشركة.

ويبلغ عدد أسهم الشركة بعد التخفيض 14 مليون سهم انخفاضاً من 40 مليون سهم، وسيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

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وأشارت إلى أنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.

كان مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني أوصى للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 65% ليصبح 140 مليون ريال بدلاً من 400 مليون ريال.

وتهدف الشركة من تخفيض رأسمالها إلى إعادة هيكلة رأسمالها لإطفاء نسبة 100% من الخسائر المتراكمة.

وتتمثل طريقة تخفيض رأس المال في إلغاء عدد 26 مليون سهم من أسهم "الصقر للتأمين".

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