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لشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا
فرع تابع للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"
سوق السعودية

أرباح "إكسترا" ترتفع 5.8% إلى 94.2 مليون ريال في الربع الثالث

318.8 مليون ريال أرباحها في 9 أشهر

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية التقديرية للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 5.8% في الربع الثالث من 2022، إلى 94.2 مليون ريال، مقابل 89 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "إكسترا" بنسبة 25.9% في الربع الثالث من 2022، مقابل صافي ربح 127.12 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت "إكسترا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن صافي الربح ارتفع في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، بالرغم من ثبات إيرادات الشركة للربع الثالث من العام الجاري مقابل الربع المماثل من العام السابق.

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وأضافت أنه بدعم من نمو إيرادات خدمات "إكسترا" وخدمات التمويل الاستهلاكي، نما إجمالي الربح بنسبة 7.13% في الربع الثالث من 2022 إلى 300.2 مليون ريال مقابل 280.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، مما كان له الأثر على نمو صافي الربح بنسبة 5.84% عن الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية 45.2 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 35.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي مسجلاً نمو يقدر بـ 27.3%.

وارتفع صافي أرباح "إكسترا" بنسبة 17.77% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى 318.8 مليون ريال مقارنة بصافي ربح نحو 270.69 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

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