أرباح بنك قطر الوطني ترتفع 14% إلى 1.1 مليار دولار في الربع الثالث

قال بنك قطر الوطني، اليوم الاثنين، إن صافي أرباحه في الربع الثالث ارتفع 14% تقريبا، مع ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بمقدار الثلث تقريبا.

وبلغ صافي الربح القابل للتوزيع على المساهمين في الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر/ أيلول 3.97 مليار ريال قطري (1.09 مليار دولار) من 3.48 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

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وتوقعت المجموعة المالية هيرميس صافي أرباح للبنك في الربع الثالث 3.826 مليار ريال.

وبلغ صافي دخل الفوائد في الربع الثالث 7.69 مليار ريال، مقابل 5.8 مليار ريال تقريبا قبل عام.

وارتفعت أرباح التشغيل إلى 9.18 مليار ريال من 7.04 مليار ريال قبل عام.

ووصلت قيمة أصول البنك إلى 1.135 تريليون ريال في نهاية سبتمبر/ أيلول، بزيارة 5% قبل عام عند 1.084 تريليون ريال.

وفي الشهور التسعة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، ارتفع صافي ربح البنك 7% إلى 11 مليار ريال (3 مليارات دولار) بعد تأثير التضخم المفرط.

وقال قطر الوطني إن التعديلات المحاسبية للتضخم المفرط المتعلقة بعملياته في تركيا كان لها "تأثير متزايد" على رأس ماله بواقع 3.5 مليار ريال (962 مليون دولار).

وأضاف أن إجمالي أصوله بلغ 1.124 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني، مرتفعا بواقع 6% عن العام السابق.

ووصلت نسبة كفاية رأس المال للبنك 19% في نهاية سبتمبر/ أيلول على أساس سنوي من 18.6%.

كما ارتفعت نسبة القروض المتعثرة للبنك بشكل طفيف إلى 2.4% من 2.3% في نهاية سبتمبر/ أيلول 2021.