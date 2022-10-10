الذراع التجارية لـ"لوك أويل" الروسية تنقل جزءا من عملياتها إلى دبي

قالت مصادر مطلعة إن شركة ليتاسكو، الذراع التجارية لشركة لوك أويل الروسية، نقلت جزءا من عملياتها إلى دبي خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل عقوبات أوروبية على موسكو.

ونقلت ليتاسكو، التي تتخذ من سويسرا مقرا، 15 موظفا على الأقل إلى دبي، حيث كان لديها سابقا مكتب تمثيلي فقط.

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وقالت سبعة مصادر مطلعة إن النقل شمل الرئيس العالمي لعمليات تجارة النفط ومسؤول تداول نواتج التقطير المتوسطة وفريق عمليات التأجير في الشركة، وفق رويترز.

وأضافت أن هناك مواطنين روسا بين من تلقوا عروضا لزيادة رواتبهم لقاء انتقالهم إلى دبي.

ومع ذلك، فضل بعض الموظفين مغادرة الشركة، ومن بينهم الرئيس السابق لعمليات التأجير ديفيد ووكر.

وقال أحد المصادر "ينتقلون ببطء إلى دبي. إنه أمر حتمي نظرا للحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية، التي تحظر شراء النفط الروسي اعتبارا من الخامس من ديسمبر/كانون الأول. لن يكون بإمكانهم العمل في سويسرا بعد ذلك".

واعتبارا من الخامس من ديسمبر كانون الأول، لن تتمكن الكيانات الأوروبية والسويسرية من شراء النفط الخام الروسي المنقول عبر البحر، كما أنه اعتبارا من فبراير شباط، ستُحظر أيضا المنتجات المكررة".