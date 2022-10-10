تسليم أعمال المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "جبل عمر" بالربع الرابع

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن انطلاقة جميع المراحل القائمة (الثانية، الثالثة، الرابعة) في مشروع جبل عمر بمستهدفات واضحة تهدف لزيادة معدلات التنفيذ والتسليم، والاستفادة من كافة الموارد اللازمة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثّلة في رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول العام 2030.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، إنها تواصل إنجاز الأعمال في كل من المرحلة الثانية والثالثة، والتي من المتوقع تسليم الأعمال بدءا من الربع الأخير 2022م، كما تم مؤخراً استئناف أعمال البناء والتشييد في المرحلة الرابعة، التي من المتوقع تسليمها في الربع الأخير من 2024م.

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وأضافت "جبل عمر"، أنه لإنجاز مختلف مراحل المشروع القائمة بنجاح ووفقاً للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة حدود الميزانية واتباع أفضل ممارسات السلامة والأمان، فإنها أبرمت شراكات استراتيجية مع العديد من كبرى شركات الإنشاء وإدارة المشاريع، بما فيها شركة فلور العربية، والتي ستتولى الجوانب الاستشارية لإدارة المشروع، وإدارة أنشطة جميع المقاولين في المشروع لضمان تنفيذه بنجاح ووفقاً لأعلى درجات الجودة من أجل مواكبة متطلبات ومعايير جبل عمر.

من جانبه قال رئيس قطاع التطوير وإدارة المشاريع سعد بن عيبان، إن تركيز شركة "جبل عمر" ينصب في تطوير المراحل الثانية والثالثة والرابعة، بإجمالي إنجاز 88% للمرحلة الثانية و93% للمرحلة الثالثة و63% للمرحلة الرابعة، حيث تعتبر مشاريع تطويرية متعددة الاستخدامات مكونة من فنادق ومراكز تجارية ووحدات سكنية فاخرة ومواقف للسيارات تشغل مساحة إجمالية تبلغ 68.178 متراً مربعاً.

وأضاف أنه بمجرد اكتمال إنشائها، ستشتمل المراحل الثلاث على ما مجموعه 15 برجاً فندقياً فاخراً من فئة الـ 5 و4 نجوم، والتي ستوفر نحو 5000 غرفة فندقية سيتولى تشغيلها مشغلون عالميون، من بينهم مجموعة جميرا الدولية (فندق جميرا)، وشركة أرخبيلاجو إنترناشيونال (ذا ألانا مكة، وذا رويال ألانا مكة)، وإتش لإدارة الفنادق والمنتجعات (فندق إتش) ومجموعة إعمار للضيافة (فندق العنوان) ومنها فندق دبل تري باي هيلتون الذي تم افتتاحه في أواخر عام 2019م".

يذكر أن المخطط الرئيسي لمشروع جبل عمر يشتمل على عدة مراحل تُقام على مساحة تتجاوز 235 ألف متر مربع، بينما تتجاوز مساحة البناء الإجمالية 2.5 مليون متر مربع، تضم ما مجموعه 46 برجاً تتنوع ما بين الفنادق والمساحات التجارية والوحدات السكنية.

وحتى الآن، تم إنجاز المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي بنسبة 100% (في الربع الأول من عام 2017م) على مساحة أرض إجمالية تبلغ 27 الف متر مربع ومسطحات بنائية تزيد عن نصف مليون متر مربع.