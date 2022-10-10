سوق دبي
عمومية "ديوا" تقر توزيع أرباح 6.2 فلس للسهم عن النصف الأول 2022
بقيمة إجمالي 3.1 مليار درهم
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صادقت الجمعية العمومية لشركة ديوا على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من الحالي , بقيمة 6.2 فلس للسهم وإجمالي 3.1 مليار درهم .
كما تم التصويت كذلك على توصية مجلس الإدارة بشأن تعليق أي تخصيص إضافي من الأرباح للاحتياطي القانوني حيث يتجاوز الاحتياطي القانوني للشركة حاليًا 50% من رأسمال الشركة المدفوع.
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يشار إلى أن أرباح "ديوا" في النصف الأول ارتفعت بنسبة 33% لتصل إلى 3.3 مليار درهم.
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