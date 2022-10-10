مجموعة برونزويك تفتتح مكتباً في السعودية

أعلنت مجموعة برونزويك، الشركة المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية للتواصل المؤسسي، اليوم الاثنين، عن افتتاح مكتبها الثامن والعشرين عالمياً في العاصمة السعودية الرياض، وتعيين طارق البحيصي رئيساً لمكتب الرياض وإكرام اليعقوب مديراً عاماً للشركة.

يأتي ذلك في إطار إنشاء مقرات إقليمية في العاصمة الرياض، في إطار سعي المملكة إلى أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا والتنافس على جذب رؤوس الأموال والمهارات الأجنبية. حيث منحت المملكة العام الماضي تراخيص إلى 44 شركة دولية لإنشاء مقرات إقليمية في العاصمة الرياض.

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وتقدم مجموعة برونزويك الاستشارات الاستراتيجية للعملاء في السعودية منذ عام 2012 حول العديد من المواضيع الحيوية في قطاع الأعمال، وتركز بشكل خاص على مساعدة الشركات على بناء وترسيخ سمعتها وتعزيز مكانتها، وإدارة حملات الاتصال المؤسسي الخاصة بمعاملات الأسواق المالية وعلاقات المستثمرين وإدارة الأزمات.

من جانبه، قال شريك أول، رئيس برونزويك الخليج، روبرت يانغ، إن مجموعة برونزويك تولي أهمية خاصة لسوق المملكة، فهي من الأسواق الحيوية التي توفّر فرصاً مهمة وواعدة للمجموعة ولا سيّما في ظل الخطط والمستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وأضاف أن مجموعة برونزويك قدمت على مدار أكثر من عقد استشاراتها الاستراتيجية لعملائها في المملكة، وافتتاح مكتب رسمي فيها يأتي تعزيزاً للزخم القوي الذي أحرزته في منطقة الخليج.