"أملاك" تحصل على حكم ابتدائي برد دعوى تطالبها بتعويض قدره 430 مليون ريال

أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عن صدور قرار ابتدائي من لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية برد الدعوى المرفوعة ضد الشركة من شركة عميلة لديها.

وقالت "أملاك للتمويل" في بيان، اليوم الاثنين، إن القرار الصادر في الدعوى هو قرار ابتدائي قابل للاستئناف من قبل المدعية خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار.

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وأضافت أنه في حال لم تتقدم المدعية باعتراضها خلال المدة النظامية فسيسقط حقها في الاعتراض.

كانت شركة "أملاك للتمويل"، قد أعلنت عن قضية مرفوعة ضدها من شركة أخرى عميلة لديها تطالب فيها بفسخ عقد وتعويضها أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.

وذكرت "أملاك" أن الشركة المدعية تم تمويلها بصيغة الاستصناع بمبلغ قدره 80 مليون ريال لغرض بناء برج سكني.

وأضافت أن الشركة المدعية تدعي تعرضها للضرر بسبب إخلال شركة "أملاك" بالتزاماتها التعاقدية حسب زعمها.

وأوضحت أن الشركة المدعية تطلب فسخ عقد التمويل وعدم استحقاق ملكية شركة "أملاك" للأرض (ضمان التمويل) والحكم لها بتعويضات تقدر بـ 430 مليون ريال منها 113 مليون ريال عبارة عن خسائر تدعيها، و311 مليون ريال عبارة عن فوات ربح المشروع، و5 ملايين ريال عبارة عن أتعاب محاماة.