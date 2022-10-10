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شعار شركة الدواء للخدمات الطبية
شعار شركة الدواء للخدمات الطبية
سوق السعودية

"الدواء" تعلن اكتمال إنشاء مصنع للأجهزة الطبية

الأثر المالي المتوقع سيكون خلال الربع الثاني من العام 2023

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية "الدواء"، عن إتمام إنشاء مشروع مصنع المتطورة الأولى لصناعة الأجهزة الطبية، باكتمال جاهزية المصنع من حيث المباني والتجهيزات والأعمال الاليكتروميكانيكية وإتمام أنظمة السلامة والحماية في الموقع و جاري العمل على مرحلة التأهيل (Qualification).

وقالت "الدواء"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه من ثم تبدأ عملية التشغيل التجريبي للحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة ليتم الإعلان عن بدء التشغيل والإنتاج التجاري.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي خلال الربع الثاني من العام 2023.

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