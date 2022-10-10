سوق السعودية
"الدواء" تعلن اكتمال إنشاء مصنع للأجهزة الطبية
الأثر المالي المتوقع سيكون خلال الربع الثاني من العام 2023
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية "الدواء"، عن إتمام إنشاء مشروع مصنع المتطورة الأولى لصناعة الأجهزة الطبية، باكتمال جاهزية المصنع من حيث المباني والتجهيزات والأعمال الاليكتروميكانيكية وإتمام أنظمة السلامة والحماية في الموقع و جاري العمل على مرحلة التأهيل (Qualification).
وقالت "الدواء"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه من ثم تبدأ عملية التشغيل التجريبي للحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة ليتم الإعلان عن بدء التشغيل والإنتاج التجاري.
مادة اعلانية
وتوقعت أن يكون الأثر المالي خلال الربع الثاني من العام 2023.
اقرأ أيضاً
-
فيتش تتوقع انخفاض أسعار النفط على المديين المتوسط والطويلانخفاض إنتاج أوبك+ الفعلي من النفط سيكون أقل من خفض حصص الإنتاج طاقة
-
مسح: تراجع معنويات مستثمري منطقة اليورو في أكتوبر للشهر الثالثلتصل إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2020 اقتصاد
-
حساب المواطن: 3.3 مليار ريال للمستفيدين السعوديين عن أكتوبرلعدد 10.2 مليون مستفيد وتابع اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية