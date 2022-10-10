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السعودية للكهرباء
السعودية للكهرباء
سوق السعودية

"تدوير البيئة" تعلن ترسية عقد مع "السعودية للكهرباء"

لإعادة تدوير مواد وقطع كهربائية تالفة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة تدوير البيئة الأهلية عن ترسية عقد مع الشركة السعودية للكهرباء وذلك لإعادة تدوير مواد وقطع كهربائية تالفة.

وقالت "تدوير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة ترسية المشروع تتجاوز 5% من إجمالي إيراداتها للعام المالي 2021.

وأضافت أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.

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