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إيرباص
إيرباص.
إيرباص

"إيرباص" ترفع حجم تسليمات طائراتها في سبتمبر.. وتؤمّن 13 طلبية جديدة

سلمت 55 طائرة لعملائها.. وتخطط لـ700 طائرة في 2022

دبي - العربية.نت
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زادت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات من عمليات تسليم طائراتها في سبتمبر، لكنه بقي أقل من المتوسط الشهري المطلوب للوصول إلى هدف نهاية العام الذي تم تخفيضه بالفعل.

وقالت الشركة إنها سلمت 55 طائرة، ارتفاعا من 39 في أغسطس، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وهذا يرفع صافي الحصيلة إلى 435 طائرة منذ بداية العام، مما يعني أنه يجب أن تشحن ما متوسطه 88 شهرياً للوصول إلى الهدف السنوي البالغ 700 طائرة.

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وتتشبث "إيرباص" بالهدف حتى مع نقص العمالة والمواد الخام لدى الموردين، ما يجعل تعزيز الإنتاج أكثر صعوبة.

وفي حين أن دفعة نهاية العام ليست غير عادية، إلا أن حجم التحدي لهذا العام كبير، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة، غيوم فوري، الشهر الماضي إن الوصول إلى 700 طائرة يشير إلى الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وحجزت شركة إيرباص 13 طلبية في سبتمبر مقابل لا شيء في أغسطس، بما في ذلك 6 طائرات من فئة A320 لشركة الخطوط الجوية الصينية "سيتشوان".

كما شهد الشهر أيضاً ثلاث عمليات إلغاء، انخفاضاً من 19 في أغسطس.

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