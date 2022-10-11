"نيسان" تبيع أصولها في روسيا مع حق إعادة شرائها
الصفقة تتضمن نقل 100% من أصول "نيسان" في روسيا إلى "نامي"
وافقت اللجنة التنفيذية لشركة "نيسان" على بيع أصولها الروسية إلى جهة حكومية تتبع لوزارة الصناعة والتجارة الروسية، وفقا لبيان صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء.
وبحسب الوزارة الروسية فإن "نيسان" باعت أصولها في روسيا شركة Nissan Manufacturing Rus إلى معهد الأبحاث العلمي للسيارات والمحركات "نامي".
وقالت الوزارة، إن الصفقة تتضمن نقل 100% من أصول "نيسان" في روسيا إلى "نامي"، ويشمل ذلك منشآت إنتاج وبحوث نيسان في سان بطرسبورغ، فضلا عن مراكز البيع والتسويق، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".
وتتضمن الصفقة خيارا لإعادة شراء الأصول الروسية لـ"نيسان" في غضون السنوات الست المقبلة.
ووفقا لدينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة في روسيا، ستتولى شركة السيارات الروسية "أفتوفاز" خدمة ما بعد البيع لسيارات "نيسان" وتوريد قطع الغيار.
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، كذلك أعلنت شركات غربية تعليق أعمالها أو خروجها من السوق الروسية.
من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الوظائف في الشركات المنسحبة.
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