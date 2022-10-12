أرباح PepsiCo تخترق توقعات وول ستريت.. نجت من سيف التضخم

رفعت شركة PepsiCo توقعاتها للأداء خلال العام الجاري بأكمله، وقالت إن المستهلكين يواصلون شراء المزيد من الأطعمة الخفيفة والمشروبات الغازية على الرغم من ارتفاع التضخم.

وبينما قالت إنها باتت تدفع أكثر مقابل سلع مثل السكر والذرة والبطاطس، فإن الشركة المصنعة للمشروبات الغازية ورقائق فريتو لاي وحبوب الشوفان كويكر، سجلت أرباحًا في الربع الثالث بلغت 1.97 دولار للسهم، أي أعلى من تقديرات وول ستريت.

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تظهر نتائج الشركة أنه حتى مع اقتطاع التضخم جزءاً من ميزانيات الأسر، يظل الطلب على منتجات معينة مرنًا عبر مناطق متعددة. وتمتلك شركة PepsiCo مجموعة كبيرة من منتجات المشروبات الرياضية وغيرها من المشروبات والوجبات الخفيفة، مما ساعد على دفع نمو الإيرادات العضوية بنسبة 16٪ في الربع الثالث، وهو ما يتخطى توقعات السوق بقفزة بنسبة 10٪.

وهذا هو الربع الرابع على التوالي الذي يشهد نموًا من خانتين في الإيرادات العضوية للمجموعة.

وارتفعت أسهم شركة PepsiCo بنسبة 2.6٪ في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك اليوم الأربعاء.

رفعت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، توقعات أرباحها ومبيعاتها للفترة المتبقية من العام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة PepsiCo في بيان، إن الأداء القوي للشركة يعكس عمق محفظتها وانتشارها الجغرافي الواسع، حيث سجلت جميع الأقسام مكاسب قوية في الإيرادات.