سوق السعودية
أكوا باور تبدأ تشغيل المرحلة الثانية من مشروع "شعاع للطاقة 3" بالإمارات
تمتلك الشركة حصة قدرها 24% في المشروع
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أعلنت شركة أكوا باور بدء تشغيل المرحلة الثانية من مشروع "شعاع للطاقة 3" بقدرة 300 ميغاواط وذلك قبل الموعد المحدد.
وقالت "أكوا باور" في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن "شعاع للطاقة 3" يعد جزءا من المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الواقعة في إمارة دبي في دولة الإمارات.
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وأضافت الشركة أن القدرة الإجمالية تحت التشغيل للمشروع وصلت إلى 600 ميغاواط من إجمالي 900 ميغاواط.
وتمتلك "أكوا باور" حصة قدرها 24% في محطة "شعاع للطاقة 3".
وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة النهائية من المشروع على نتائج الشركة المالية ابتداء من الربع الرابع من العام 2023.
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