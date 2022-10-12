بدء التشغيل التجريبي لخدمة "أبل باي" في الكويت

بدأ التشغيل التجريبي لخدمة "أبل باي" للدفع المالي في الكويت، حيث جرى التشغيل التجريبي في أكثر من موقع عبر التطبيق الخاص بهواتف "آيفون" وساعات "أبل" لأشخاص لديهم خاصية الدخول.

ويعتبر التشغيل التجريبي مقدمة لبدء تعميم تطبيق الخدمة قريباً.

مادة اعلانية

وتشكل "أبل باي" وسيلة دفع تتيح لعملاء البنوك إجراء معاملاتهم دون الحاجة لتسليم بطاقة الدفع الخاصة بهم إلى شخص آخر أو لمس أجهزة الدفع أو الدفع نقدا، باستخدام مزايا أجهزة ايفون لحماية كل معاملة.

ويأتي إطلاق الخدمة في الكويت بعد مرحلة طويلة من المفاوضات بين الشركة الأم ووزارة المالية التي كانت تشدد على تحصيل ضرائب على الخدمة فيما كانت ترفض الشركة دفع أي ضرائب، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

ومصرفيا بدأت البنوك التحضير لإطلاق الخدمة لعملائها بمجرد انتهاء التشغيل التجريبي وتلقي رسالة الانطلاق من شركة "Apple"، حيث سيتم قبول "أبل باي" في أي مكان يُقبل فيه الدفع دون لمس، بما في ذلك محلات البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي والصيدليات وغيرها من المواقع.