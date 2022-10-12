هيئة السوق السعودية تقر زيادة رأسمال "بوبا العربية" لـ1.5 مليار ريال بأسهم منحة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن موافقتها على طلب شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني زيادة رأسمالها من 1.2 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الزيادة عبر منح سهم مجاني مقابل كل 4 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وأضافت أن تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 300 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 120 مليون سهم إلى 150 مليون سهم بزيادة قدرها 30 مليون سهم.

وأكدت هيئة السوق المالية على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.