اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة بوبا العربية
شركة بوبا العربية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تقر زيادة رأسمال "بوبا العربية" لـ1.5 مليار ريال بأسهم منحة

عبر منح سهم مجاني مقابل كل 4 أسهم قائمة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن موافقتها على طلب شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني زيادة رأسمالها من 1.2 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الزيادة عبر منح سهم مجاني مقابل كل 4 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأضافت أن تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 300 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 120 مليون سهم إلى 150 مليون سهم بزيادة قدرها 30 مليون سهم.

وأكدت هيئة السوق المالية على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط