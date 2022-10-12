"أسيج" و"أمانة للتأمين" تعينان مستشارين ماليين للاندماج المحتمل

أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" عن تعيين شركة الإنماء للاستثمار كمستشار مالي لتقييم المركز المالي للشركة لأغراض جدوى الاندماج مع شركة أمانة للتأمين التعاوني.

وعينت شركة أمانة للتأمين التعاوني شركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال" كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة مع المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج".

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كانت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" السعودية، قد وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أمانة للتأمين التعاوني لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

كما اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book Value)، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق.