"العربية للتعهدات" تعتزم الاستحواذ على وكالة "فادن للإعلان" بـ 1.05 مليار ريال

أبرمت الشركة العربية للتعهدات الفنية اتفاقية شراء للاستحواذ على كامل حصص شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان، بقيمة 1.05 مليار ريال.

وقالت "العربية للتعهدات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها ستقوم بدفع نسبة 70% من قيمة الصفقة الإجمالية عند إتمام الاتفاقية ونسبة 30% المتبقية سيتم دفعها في تاريخ 31 مارس 2023.

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وسيتم تمويل الصفقة عن طريق القروض البنكية بالإضافة إلى المصادر الذاتية للشركة العربية للتعهدات الفنية.

وأضافت أن وكالة فادن للدعاية والإعلان هي شركة ذات مسؤولية محدودة "شركة شخص واحد"، ورأس مالها 25 مليون ريال، ومملوكة للأمير عبد العزيز بن مشهور بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود.

تأسست شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان في السعودية في عام 2006، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض ويتركز نشاط أعمالها في المدن السعودية في وسائل الإعلانات الرقمية على المباني والإعلانات داخل متاجر التجزئة.

وبلغت إيرادات وكالة فادن للدعاية والإعلان نحو 144.6 مليون ريال في 2021، و39.1 مليون ريال في الربع الأول من 2022، وحققت صافي ربح 85.9 مليون ريال في 2021، و11.1 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وقالت العربية للتعهدات الفنية، إن الصفقة تمثل امتداداً لاستراتيجية الشركة عبر دخولها في تحالفات وشراكات مجزية محلياً وإقليمياً، بهدف النهوض بمكانة الشركة والمحافظة على موقعها الريادي وتعزيز حصتها السوقية من خلال الاستفادة من مزاياها التنافسية والاستحواذ على حصة أكبر من سوق الإعلانات الخارجية سواءً كان ذلك في الإعلانات على جانب الطرق أو في الإعلانات الداخلية.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي فور إتمام الصفقة ونقل الملكية.

وأوضحت "العربية للتعهدات"، أن توقيع هذه الاتفاقية لا يعني إتمامها، لأنها تتطلب موافقات من قبل الجهات النظامية ذات العلاقة.