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بيبسيكو
بيبسيكو
التغير المناخي

"بيبسيكو" تطلق مبادرة لمستقبل أكثر استدامة

بهدف تسليط الضوء على الأفكار المستدامة التي تسعى لصنع مستقبل متصالح مع البيئة

دبي - العربية.نت
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أقامت شركة بيبسيكو العالمية مشروع Greenhouse Accelerator، بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، بهدف تسليط الضوء على الأفكار المستدامة التي تسعى لصنع مستقبل متصالح مع البيئة.

وقد تنافست مجموعة شركات على تقديم حلول وابتكارات لمستقبل أكثر استدامة، حيث أقيم الحفل الختامي في متحف المستقبل بدبي.

وقد حصلت شركة "نضيرة" الناشئة على المركز الأول وفازت بمنحة قدرها 100 ألف دولار لدعم جهودها في تحسين حلول إعادة التدوير وحلول التعبئة والتغليف المستدامة.

وقال ربيع الشعار الرئيس التنفيذي لشركة نضيرة، "فخورون بالحصول على الجائزة، ونحن في شركة نضيرة نركز على تصرفات الناس وكيف يمكن تغييرها بهدف رفع الوعي لإعادة التدوير بشكل سهل، ونستطيع مكافأتهم ماديا للقيام بعملية إعادة تدوير".

ويعتبر Greenhouse Accelerator برنامجا عالميا لتسريع الأعمال أطلق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نوفمبر 2021.

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