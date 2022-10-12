"جي إف إتش" تستحوذ على محفظة عيادات أميركية ثانية بـ400 مليون دولار
تتكون من 11 أصلا في ولايات كاليفورنيا وتكساس وماريلاند ولويزيانا
أعلنت مجموعة "جي إف إتش" الاستثمارية ومقرها البحرين، أنها اشترت ثاني محفظة عيادات طبية لها في الولايات المتحدة في صفقة تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار.
وأوضحت المجموعة في بيان، الثلاثاء، أن المحفظة تتكون من 11 أصلا في ولايات كاليفورنيا وتكساس وماريلاند ولويزيانا، حسبما نقلت "رويترز".
وأضافت أن المحفظة يشغلها "كبار المستأجرين ذوي الجدارة الائتمانية الحائزين على درجة استثمارية"، ومن بينها بايلور سكوت آند وايت ومركز العلوم الصحية لجامعة تكساس وجامعة تكساس للتكنولوجيا وميموريال هيرمان وتيدال هيلث.
وأشارت إلى أن هذا الاستثمار يعتمد على شراكة مع منصة "بيج سكاي ميديكال"، مضيفة أن الشركتين توليان اهتماما كبيرا بالاستثمار في "القطاع الطبي الذي يشهد طلبا عاليا ويقاوم التراجع".
وذكرت المجموعة أن لديها الآن محفظة من الأصول في قطاع مباني المكاتب الطبية بالولايات المتحدة بقيمة مليار دولار تقريبا.
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