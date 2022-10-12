"موبايلي" تنضم إلى تحالف نظام الكابل الجديد "إفريقيا 1"

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" انضمامها إلى تحالف نظام كابل بحري جديد، "إفريقيا 1"، والذي سيساهم في تعزيز ربط المملكة العربية السعودية بمنطقة الشرق الأوسط وقارتي إفريقيا وأوروبا من خلال سعات ربط متطورة ومسارات جديدة متكاملة مع شبكات موبايلي في المملكة ونقاط الربط الحدودية مع خطوط وشبكات الاتصالات في الدول المجاورة.

ويشمل تحالف "إفريقيا 1" شركة "موبايلي"، وهي الشركة الوحيدة من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عدة شركات اتصالات إقليمية ودولية.

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وتسهم مشاركة "موبايلي" في تحالف "إفريقيا 1" في تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، تماشياً مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى توفير اتصال أسرع وأكثر موثوقية بشبكة الإنترنت، كما تسهم هذه المشاركة في توفير خدمات اتصال أقوى تلبي احتياجات عملاء موبايلي من القطاعين العام والخاص لتحقيق مساعيهم في التحول الرقمي.

يتميز نظام الكابل البحري الجديد بتقنيات متقدمة سترفع من أداء شبكات الاتصالات في المملكة إلى مستويات أعلى تساعد في رفع جودة الخدمات ورضا المستخدمين، وسيتم ربط نظام الكابل بمحطة إنزال استراتيجية جديدة في مدينة ضباء شمال غربي المملكة، ومن المتوقع تدشين هذا النظام مع نهاية 2024.

ويبلغ طول الكابل البحري 10.000 كيلومتر، وستتوفر له محطات إنزال خاصة في المملكة والإمارات ومصر والسودان والجزائر وفرنسا وباكستان وكينيا وجيبوتي في المرحلة الأولى. وسيتوسع في مرحلته الثانية ليصل إلى اليمن والصومال وتنزانيا وموزمبيق. وسيتم تجهيز النظام بمعدات ASN 1620 SoftNode والتي تتميز بتقديم أداءٍ عالٍ بسرعات 200/300/400Gb/s على خطوط XWAV المتطورة.