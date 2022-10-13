أرباح جرير للتسويق ترتفع 0.44% إلى 273.7 مليون ريال في الربع الثالث

أظهرت النتائج المالية التقديرية لشركة جرير للتسويق ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 0.44% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 273.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 272.5 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "جرير للتسويق" بنسبة 54.46% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 177.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 13.1% في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، مدعوماً بصورة رئيسية بمبيعات الهواتف الذكية والمستلزمات المدرسية حيث تأثر أداء الربع الثالث من 2022 إيجابياً بالعروض الترويجية وموسم العودة للمدارس إلا أن الزيادة في إجمالي الربح كانت بنسبة أقل حيث بلغت 8.2% بسبب هذه العروض الترويجية والخصومات التي تم منحها لتنشيط المبيعات وزيادة الحصة السوقية.

وأضافت أنه مع ذلك فإن هذا النمو في إجمالي الربح لم يمتد إلى صافي الربح الذي حقق زيادة بنسبة 0.4% فقط ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى زيادة مصروفات البيع والتسويق نتيجة لزيادة الإنفاق على الدعاية لدعم المبيعات والعروض الترويجية وكذلك انخفاض الإيرادات الأخرى والتي تضمنت في الربع المماثل من العام السابق قيمة تعويض تأمين بنحو 11 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، تراجع صافي أرباح جرير للتسويق بنسبة 3.73% إلى نحو 702.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 729.4 مليون ريال أرباحها في الفترة المماثلة من 2021.