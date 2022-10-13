أسهم مودرنا تحلق بعد إعلانها عن لقاح ضد السرطان

قفزت أسهم شركة "مودرنا" الأميركية المتخصصة بالأدوية، وسجلت أرباحاً قياسية لتتصدر قوائم الرابحين في أسواق "وول ستريت"، وذلك بعد أن أعلنت الشركة أنها ستبدأ إنتاج لقاح ضد مرض السرطان، وهو ما يعني أنها ربما تحقق أرباحاً بالمليارات خلال الشهور المقبلة.

ارتفعت أسهم "مودرنا" بأكثر من 11% يوم الأربعاء، بعد إعلانها أنها ستطور وتبيع لقاحاً مخصصاً للسرطان في مشروع مشترك مع شركة "ميرك".

مادة اعلانية

وكان سهم "مودرنا" الرابح الأكبر على مؤشر "إس أند بي 500" بعد الإعلان الجديد، الذي جاء فيه أيضاً أن شركة "ميرك" ستدفع مبلغ 250 مليون دولار لصالح "مودرنا" من أجل تطوير هذا اللقاح والمشاركة في المشروع.

وتتم دراسة لقاح مودرنا، الذي يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي، لعلاج المرضى المصابين بسرطان الجلد شديد الخطورة، وهو النوع الأكثر فتكاً من سرطان الجلد، وقالت الشركة إن اللقاح أصبح في المرحلة الثانية من التجارب، فيما يتوقع الإفصاح عن البيانات المتعلقة به في الربع الأخير من هذا العام.

تم تصميم لقاح "مودرنا" لتحفيز الجهاز المناعي لنشر الخلايا التائية القاتلة التي تستهدف الطفرات النوعية لأورام المريض. واللقاح سيكون جسماً مضاداً أحادي النسيلة، يتم إعطاؤه كحقن، ويمنع بروتينات خلوية معينة من إيقاف الخلايا التائية عن الهجوم.

وأصبحت "مودرنا" اسماً مألوفاً ومعروفاً خلال فترة وباء كورنا، بعد تطوير أحد أنجح اللقاحات ضد "كوفيد_19" بالتعاون مع المعاهد الوطنية الأميركية للصحة.

لكن لقاح كورونا هو المنتج الوحيد المتاح تجارياً لشركة مودرنا، وتتعرض شركة التكنولوجيا الحيوية التي تتخذ من بوسطن مقراً لها لضغوط متزايدة لإثبات كيف يمكن نشر تقنية الحمض النووي الريبي الخاصة لعلاج الأمراض الأخرى.

وتتوقع شركة "مودرنا" أن تبيع جرعات من لقاح "كوفيد_19" بقيمة 21 مليار دولار هذا العام، حيث ستطلق جرعات معززة جديدة تستهدف متغير "أوميكرون".