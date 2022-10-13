"عذيب للاتصالات" توصي بتعديل توصية زيادة رأس المال لـ250 مليون ريال

أوصى مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات، بالتمرير اليوم الخميس، بتعديل التوصية بزيادة رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية من 350 مليون ريال إلى 250 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إنه تقرر زيادة رأس المال من 89.99 مليون ريال موزعاً على عدد 8.99 مليون سهم إلى 339.99 مليون ريال موزعاً على عدد 33.99 مليون سهم بزيادة نسبتها 278% تُعادل إصدار 2.78 سهم لكل سهم.

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وأشارت إلى أن تعديل زيادة رأس المال بسبب إعادة تقييم احتياجات الشركة لسداد الالتزامات وتطوير وتحديث أنظمة وشبكات أعمالها.

وأضافت أن عملية زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال تخضع لموافقة الجهات الرسمية وموافقة الجمعية العامة الغير عادية للشركة.

جدير بالذكر أن شركة اتحاد عذيب للاتصالات، أعلنت عن تلقيها خطاباً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، يفيد بقبول الهيئة وفاء الشركة بالالتزام بنشر الشبكة حسب ترخيص الطيف الترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية لترددات النطاق (3500) ميجاهرتز الممنوح لها د، والخاص بالبند (أ) استخدام القناة المخصصة لتغطية ما لا يقل عن (10%) من المناطق المأهولة بالسكان في المدن محل الالتزام.