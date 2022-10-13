شركات
مخاوف الركود تضغط على أرباح أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم
تراجعت أرباح "بلاك روك" في الربع الثالث بنسبة 16% إلى 1.4 مليار دولار
وضع القراءة
100% حجم الخط
سجلت "بلاك روك"، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، انخفاضاً في أرباح الربع الثالث، بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 1.4 مليار دولار، أي ما يعادل 9.25 دولار للسهم.
وتجاوزت بذلك متوسط التوقعات البالغ 7 دولارات للسهم.
مادة اعلانية
كما تراجعت الإيرادات الفصلية لـ "بلاك روك" بنسبة 15% لتبلغ 4.3 مليار دولار، إثر انخفاض دخل الرسوم من خدمات الاستشارات الاستثمارية والإدارية.
وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى تخارج المستثمرين من الأسواق المالية، مع زيادة المخاوف من ركود اقتصادي محتمل بالتزامن مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
اقرأ أيضاً
-
البنوك الاستثمارية الكبرى تتجه مجددا لأسهم النموالبنوك الأميركية الكبرى توصي مجددا بشراء أسهم التكنولوجيا بعد دخولها في سوق هابطة هذا العام الأسواق سوشيال
-
ألمانيا تتوقع ركوداً.. وتقول إن التضخم سيصل إلى 7% في 2023وزير الاقتصاد الألماني: مشكلة الطاقة تتحول بشكل متزايد إلى أزمة اقتصادية اقتصاد
-
محمد العريان: وضع اقتصاد بريطانيا "هش للغاية".. والحكومة توقظ وحش التدهوراقترح إعادة الخفض الأساسي لضريبة الدخل قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية