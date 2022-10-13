مخاوف الركود تضغط على أرباح أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم

سجلت "بلاك روك"، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، انخفاضاً في أرباح الربع الثالث، بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 1.4 مليار دولار، أي ما يعادل 9.25 دولار للسهم.

وتجاوزت بذلك متوسط التوقعات البالغ 7 دولارات للسهم.

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كما تراجعت الإيرادات الفصلية لـ "بلاك روك" بنسبة 15% لتبلغ 4.3 مليار دولار، إثر انخفاض دخل الرسوم من خدمات الاستشارات الاستثمارية والإدارية.

وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى تخارج المستثمرين من الأسواق المالية، مع زيادة المخاوف من ركود اقتصادي محتمل بالتزامن مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية