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أسواق عبدالله العثيم
أسواق عبدالله العثيم
سوق السعودية

"أسواق العثيم" تبيع أرض فضاء في الرياض بـ 186.6 مليون ريال

وتتوقع تحقيق أرباح رأسمالية من عملية البيع نحو 93.23 مليون ريال بعد الزكاة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، عن بيع أرض فضاء مملوكة لها، مدينة الرياض بمساحة نحو 44.42 ألف متر مربع بسعر 4,200 ريال للمتر المربع الواحد وبإجمالي مبلغ نحو 186.57 مليون ريال.

وقالت "أسواق العثيم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها تتوقع تحقيق أرباح رأسمالية من عملية البيع نحو 93.23 مليون ريال بعد الزكاة.

وأرجعت أسباب الصفقة إلى التركيز على نشاط الشركة الرئيسي والأنشطة المكملة له.

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وأضافت "أسواق العثيم"، أن القيمة الدفترية للأصل محل الصفقة تبغ وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة لفترة 30 يونيو 2022، مبلغ 86.62 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنه سيتم توزيع الفائض عن احتياجها من هذه المتحصلات كأرباح نقدية على المساهمين، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

وأشارت إلى وجود أطراف ذات علاقة هم رئيس مجلس الإدارة عبد الله صالح العثيم وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز عبد الله العثيم، ودون أي شروط تفضيلية.

وقالت أسواق عبدالله العثيم، إن إتمام الصفقة يخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة، على أن يتم سداد قيمة الصفقة خلال 90 يوماً من تاريخ موافقة الجمعية، بالإضافة إلى أن قيمة البيع غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.

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