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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
الوطنية للتربية والتعليم
سوق السعودية

"الوطنية للتعليم" توقع عقد إيجار أرض بـ 75.1 مليون ريال لإنشاء مجمع تعليمي

في حي حطين بمدينة الرياض مع شركة النمر للاستثمار التجاري القابضة

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن توقيعها عقد إيجار أرض في حي حطين، بمدينة الرياض مع شركة النمر للاستثمار التجاري القابضة وذلك لاستثمارها بإنشاء وتشغيل مجمع تعليمي تابع للشركة الوطنية للتربية والتعليم.

وقالت "الوطنية للتعليم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن القيمة الإجمالية للعقد طيلة مدته تبلغ 75.1 مليون ريال بدون ضريبة القيمة المضافة، بواقع 2.46 مليون ريال سنوياً ويتصاعد 10% كل 5 سنوات.

ويتضمن العقد استئجار أرض في حي حطين بمدينة الرياض بمساحة 12.65 ألف متر مربع لإنشاء مجمع تعليمي وذلك لمدة 26 سنة و6 أشهر.

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ويعتبر هذا العقد لاغيا في حال عدم صدور تراخيص الاستفادة من الأرض كمجمع تعليمي من قبل الجهات المعنية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد ويجوز تمديدها لمدة 6 أشهر أخرى.

وتتضمن مدة العقد فترة سماح لمدة سنة و6 أشهر لا يترتب عليها أي قيمة إيجارية.

وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد عند اكتمال المشروع وتشغيله.

ويأتي هذا الاستثمار ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف إلى التوسع ونمو قاعدة الطلاب وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق استراتيجية الشركة.

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