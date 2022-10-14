"تعليم القابضة" تسعى لجمع 250 مليون دولار عبر طرح في سوق دبي

تسعى شركة تشغيل المدارس الإماراتية "تعليم القابضة" لجمع 250 مليون دولار عبر طرح عام أولي في سوق دبي المالي في نوفمبر يمكن أن يقيم "تعليم" إذا ما تم، بمليار دولار، وفقا لمصادر "بلومبرغ".

وكانت الشركة، عينت بنك دبي الوطني وEFG-Hermes في أبريل الماضي لإدارة عملية الطرح.

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كما طُرح مشغل الرعاية الصحية الخاص "برجيل القابضة" للاكتتاب العام في بداية الشهر الحالي، وارتفعت أسهم الشركة بنحو 20% منذ الاكتتاب.