استقالة الرئيس التنفيذي لشركة "ساكو" وتعيين عبد السلام بدير بديلاً له

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، اليوم الأحد، عن قبول مجلس الإدارة بالتمرير استقالة الرئيس التنفيذي هيثم الحميدي بتاريخ 13 أكتوبر 2022 نظراً لظروفه الخاصة على أن تسري اعتباراً من مطلع يناير 2023.

وقالت "ساكو"، إن ذلك مع استمرار هيثم الحميدي في عضوية مجلس إدارة الشركة وتعديل صفة عضويته ليكون عضوا غير تنفيذي اعتبارا من مطلع يناير 2023.

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وأضافت "ساكو"، أن مجلس الإدارة قرر تعيين عبد السلام بدير رئيساً تنفيذياً اعتبارا من مطلع يناير 2023.

وسينضم عبد السلام بدير إلى شركة "ساكو" مطلع نوفمبر 2022 وسيزاول مهامه كرئيس تنفيذي لشركة "ساكو" اعتبارًا من مطلع يناير 2023. وإلى ذلك الحين سيستمر الرئيس التنفيذي الحالي في منصبه لضمان سلاسة انتقال مهامه للرئيس التنفيذي الجديد.

وأوضحت "ساكو"، أن عبد السلام بدير يتمتع بخبرة تزيد على 28 عاماً في مجال قطاع التجزئة والمواد الاستهلاكية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، حيث تبوأ منصب الرئيس التنفيذي لعدد من الشركات المدرجة، وله باع طويل في إدارة تحول أعمال الشركات، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت.