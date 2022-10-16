دعوى عقارية ضد "مبكو" للمطالبة ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻘﺎر

أعلنت ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وإﻧﺗﺎج اﻟورق "مبكو"، اليوم الأحد، ﻋن إﻗﺎﻣﺔ دﻋوى عقارية ﺿدھﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب ﺷرﻛﺔ اﻟﺷروق اﻟﻣﺗطورة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ أمام المحكمة العامة بمحافظة جدة وذﻟك ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻘﺎر ﺻدر ﺑﮫ ﻗرار قضائي ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷرﻛﺔ "مبكو".

وقالت "مبكو" في بيان على "تداول السعودية"، إنها ﻗﺎﻣت ﺑﺷراء العقار محل الدعوى ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻋن طرﯾﻖ إﺟراءات ﻣزاد ﺻﺣﯾحة وﻣﻌﻠن ﻋﻧﮭﺎ، وﻗد ﺻدر ﺑﮭﺎ ﻘرار ﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﺻﺎدق عليه ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ الاﺳﺗﺋﻧﺎف بمكة اﻟﻣﻛرﻣﺔ، بملكية ﺷرﻛﺔ "مبكو" ﻟﻠﻌﻘﺎر ﺑﻌد دﻓﻌﮭﺎ مبلغ قيمته 30 ﻣﻠﯾون ريال أودﻋت ﺑﺷﯾﻛﺎت ﻣﺻدقة ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ بجدة.

مادة اعلانية

وتابعت: "بناءً عليه تم التأشير من قاضي الدائرة على صكوك العقار بثبوت ملكيتها للشركة ومخاطبة كتابة اﻟﻌدل ﻟﻠﺗﮭﻣﯾش ﻋﻠﻰ السجل ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل الملكية إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ".

وأوضحت "مبكو"، أنه ﺗﺑﯾن ﻻﺣﻘﺎ وجود تحقيق من النيابة العامة بمحافظة جدة مع مالك اﻷرض اﻟﺳﺎﺑﻖ، (اﻟﻣﻧﻔذ ﺿده) بناء على شكوى قدمها ﻣدﯾر ﺷرﻛﺔ اﻟﺷروق المتطورة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ والتي تدعي ملكيتها للعقار قبل ملكيته للمنفذ ضده الذي تم انعقاد المزاد في مواجهته، أصدرت النيابة بناء عليه ﻗرارھﺎ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر على مالكه السابق وبالتالي تعذر نقل ملكيته إلى الشركة لدى كتابة العدل.

وأضافت ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وإﻧﺗﺎج اﻟورق، أنه بتاريخ 19 محرم 1444 هـ، ﻗﯾدت اﻟﻣدﻋﯾﺔ الحالية دﻋوى ﺿد اﻟﺷرﻛﺔ أمام المحكمة العامة بمحافظة جدة لاستعادة ملكية العقار، وﺑﺗت اﻟداﺋرة ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ القيمي ﻟﻧظر اﻟدﻋوى وطﻠﺑت اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ 12 أﻛﺗوﺑر 2022 ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم الشركة المدعية تقييم ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻣن مقيم ﻣﻌﺗﻣد ﺑﻘﯾﻣﺔ 217.5 مليون ريال بنسبة خطأ زيادة أو تراجع 10% حسب ما ورد في التقييم.

وقالت "مبكو"، إنها ﻗﺎﻣت وفقاً للمستندات اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾﮭﺎ ﺑشأن ﻣوﺿوع العقار المذكور ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷورة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺗﺄﻛﯾد ﺣﻖ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷرض وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 54 ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗﻧﻔﯾذ "ﯾﻛون ﻗرار رﺳو اﻟﻣزاد مطهراً ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻣن أي اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗﺟﺎه ﻣن رﺳﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣزاد"، ووفقاً للأنظمة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

وأضافت "مبكو"، أنها ﻻ ﺗﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ أﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى ﺿدھﺎ، وأنها كلفت محامي خارجي بالرد على الدعوى والدفاع عن مصالح الشركة.