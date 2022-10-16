مساهمو "الصقر للتأمين" يقرون تخفيض رأس المال 65% لـ140 مليون ريال

وافق مساهمو شركة الصقر للتأمين التعاوني خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الخميس الماضي، على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 65%.

وقالت "الصقر للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن رأس المال بعد التخفيض يصبح 140 مليون ريال، بدلاً من 400 مليون ريال، وذلك عبر إلغاء 26 مليون سهم ليصبح عدد الأسهم 14 مليون سهم.

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وأضافت أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء كافة الخسائر المتراكمة بقيمة 260 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

وسيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قٌرر فيها تخفيض رأس المال.

ومن جانبها، قالت "تداول السعودية"، إنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم "الصقر للتأمين" على أساس سعر 27.95 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين الاستثمارية يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022.

وأضافت "تداول"، أنه سوف يتم استمرار تعليق تداول سهم "الصقر للتأمين".

كانت "تداول السعودية" قد علقت تداول سهم "الصقر للتأمين" بسبب عدم إعلان الشركة عن نتائج الربع الأول.