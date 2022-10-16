"زين السعودية" توقع اتفاق نقل ملكية 8069 برجا بـ3 مليار ريال لوحدة تابعة لـ PIF

أعلنت "زين السعودية"، اليوم الأحد، عن نقل ملكية شركة "زين للأعمال المحدودة" التابعة لها، إلى صندوق الاستثمارات العامة- PIF وذلك بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف ريال.

وقالت "زين السعودية"، في بيان على "تداول السعودية"، إن صندوق الاستثمارات العامة قام بتعديل اسم الشركة من "زين للأعمال المحدودة" إلى شركة لتيس الذهبية للاستثمار "لتيس الذهبية".

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كما وقعت الشركة مع "لتيس الذهبية" اتفاقية شراء الأصول والتي سيتم من خلالها نقل ملكية مالا يقل عن 8,069 برج من "زين السعودية" إلى "لتيس الذهبية" وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 3.026 مليار ريال.

وستحصل "زين السعودية" بموجب اتفاقية شراء الأصول على نحو 2.42 مليار ريال بالإضافة إلى حصة ملكية في "لتيس الذهبية" تبلغ 20% من رأس مال "لتيس الذهبية" وذلك حين تحقيق "الإتمام المالي" وفقاً لاتفاقية شراء الأصول.

كما قامت "زين السعودية" بتوقيع اتفاقية شركاء مع كل من صندوق الاستثمارات العامة والأمير سعود بن فهد آل سعود وشركة سلطان القابضة و"لتيس الذهبية" بشأن "لتيس الذهبية"، حيث تكون ملكية صندوق الاستثمارات العامة في "لتيس الذهبية" بنسبة 60%، و"زين السعودية" بنسبة 20%، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز بنسبة 10%، وشركة سلطان القابضة بنسبة 10%.

وحسب اتفاقية شراء الأصول، يتحقق "الإتمام المالي" عند استيفاء جميع الاشتراطات النظامية، ونقل مالا يقل عن 3,000 برج من أصل 8,069 لملكية "لتيس الذهبية" وحينها سيبدأ العمل بأحكام اتفاقيات شراء الأصول واتفاقية الشركاء الموقعة.

وسيبدأ نقل الأبراج على دفعات، على أن يتم نقل 8,069 برج على الأقل خلال مدة لا تزيد على 18 شهراً من "الإتمام المالي".

وقالت "زين السعودية"، إن هذه الصفقة ستؤدي إلى مكاسب تصل إلى 1.1 مليار ريال ناتجة عن نقل ملكية الأبراج البالغ عددها 8,069 برج خلال الثمانية عشر شهرًا التالية للإتمام المالي.

وستعمل "زين السعودية" مع جميع الأطراف على إتمام المراحل المتبقية.

وأوضحت "زين السعودية" أن قرار مجلس الإدارة للموافقة على هذه العروض كان بالإجماع، بعد استثناء الأطراف ذوي العلاقة في الصفقة، حيث يشغل رئيس مجلس إدارة زين السعودية الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس ادارة شركة سلطان القابضة، كما يعمل عضو مجلس الإدارة سعود البواردي لدى الشركة المتحدة، والتي للأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز مصلحة فيها.