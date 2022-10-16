اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أسواق عبدالله العثيم
أسواق عبدالله العثيم
سوق السعودية

"أسواق العثيم": إنهاء تكليف الرئيس التنفيذي و تعيين بدر العوجان عضواً منتدباً

يشغل العوجان منصب رئيس مجلس إدارة الجوف للتنمية الزراعية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، اليوم الأحد، عن قرار مجلس الإدارة بقبول طلب الرئيس التنفيذي المكلف موفق بن منصور جمال بإنهاء تكليفه رئيساً تنفيذياً -بناءً على رغبته، وذلك بسبب ارتباطاته الخاصة، وسيكون آخر يوم عمل له كرئيس تنفيذي مكلف هو تاريخ 16 أكتوبر 2022.

وقالت "أسواق العثيم" في بيان على "تداول السعودية"، إن موفق بن منصور سيستمر في عضوية مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، وسيتم تغيير صفة عضويته بالمجلس إلى عضو غير تنفيذي بدلا من عضو تنفيذي اعتبارا من تاريخه.

"زين السعودية": نقل ملكية 8069 برجا بـ3 مليار ريال إلى صندوق الاستثمارات شركات سوق السعودية "زين السعودية": نقل ملكية 8069 برجا بـ3 مليار ريال إلى صندوق الاستثمارات

وأضافت أن مجلس الإدارة قرر تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس بدر بن حامد العوجان - عضواً منتدباً بالشركة اعتبارا من 16 أكتوبر 2022، وذلك لتسيير أعمال الشركة لحين تعيين رئيس تنفيذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، وسيتم تغيير صفة عضويته بالمجلس من عضو غير تنفيذي إلى عضو تنفيذي اعتباراً من تاريخه.

وأوضحت "أسواق العثيم"، أن المهندس بدر بن حامد العوجان حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة الملك سعود في 1992، وخريج برنامج مجلس الإدارة الدولي-إنسياد، فرنسا 2019. ورئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية، وتقلد مناصب قيادية سابقة في عدة شركات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السودان وإثيوبيا يحاولان حل الأزمات بينهما.. هل ينجحان؟ السودان وإثيوبيا يحاولان حل الأزمات بينهما.. هل ينجحان؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط