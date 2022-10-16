"أسواق العثيم": إنهاء تكليف الرئيس التنفيذي و تعيين بدر العوجان عضواً منتدباً

أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، اليوم الأحد، عن قرار مجلس الإدارة بقبول طلب الرئيس التنفيذي المكلف موفق بن منصور جمال بإنهاء تكليفه رئيساً تنفيذياً -بناءً على رغبته، وذلك بسبب ارتباطاته الخاصة، وسيكون آخر يوم عمل له كرئيس تنفيذي مكلف هو تاريخ 16 أكتوبر 2022.

وقالت "أسواق العثيم" في بيان على "تداول السعودية"، إن موفق بن منصور سيستمر في عضوية مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، وسيتم تغيير صفة عضويته بالمجلس إلى عضو غير تنفيذي بدلا من عضو تنفيذي اعتبارا من تاريخه.

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وأضافت أن مجلس الإدارة قرر تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس بدر بن حامد العوجان - عضواً منتدباً بالشركة اعتبارا من 16 أكتوبر 2022، وذلك لتسيير أعمال الشركة لحين تعيين رئيس تنفيذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، وسيتم تغيير صفة عضويته بالمجلس من عضو غير تنفيذي إلى عضو تنفيذي اعتباراً من تاريخه.

وأوضحت "أسواق العثيم"، أن المهندس بدر بن حامد العوجان حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة الملك سعود في 1992، وخريج برنامج مجلس الإدارة الدولي-إنسياد، فرنسا 2019. ورئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية، وتقلد مناصب قيادية سابقة في عدة شركات.