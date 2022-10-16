"إمباور" تتبنى سياسة توزيع أرباح نصف سنوية في أبريل وأكتوبر بعد الاكتتاب

تبنت شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" سياسة توزيع أرباح نصف سنوية مستحقة في أبريل وأكتوبر من كل عام بعد طرح أسهمها في سوق دبي.

وتتوقع "إمباور" أن يبقى الحد الأدنى للتوزيعات السنوية عند 850 مليون درهم لمدة عامين بعد الاكتتاب.

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وتخطط "إمباور" لجمع ما يصل إلى 700 مليون دولار من طرحها العام الأولي في نوفمبر المقبل.