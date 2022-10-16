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رويترز: إمباور تدعو بنوكا لتقديم المشورة قبيل طرحها العام الأولي
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"إمباور" تتبنى سياسة توزيع أرباح نصف سنوية في أبريل وأكتوبر بعد الاكتتاب

تتوقع أن يبقى الحد الأدنى للتوزيعات السنوية عند 850 مليون درهم لمدة عامين

دبي - العربية.نت
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تبنت شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" سياسة توزيع أرباح نصف سنوية مستحقة في أبريل وأكتوبر من كل عام بعد طرح أسهمها في سوق دبي.

وتتوقع "إمباور" أن يبقى الحد الأدنى للتوزيعات السنوية عند 850 مليون درهم لمدة عامين بعد الاكتتاب.

وتخطط "إمباور" لجمع ما يصل إلى 700 مليون دولار من طرحها العام الأولي في نوفمبر المقبل.

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