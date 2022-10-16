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ساب للتكافل
ساب للتكافل
سوق السعودية

"ساب للتكافل": انتهاء فترة اعتراض الدائنين على الاندماج مع "ولاء للتأمين".. الثلاثاء

سيكون قرار الاندماج نافذاً مباشرة بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة ساب للتكافل، اليوم الأحد، عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج بين شركة ساب للتكافل وشركة ولاء للتأمين التعاوني.

وقالت "ساب للتكافل" في بيان على "تداول السعودية"، إن فترة اعتراض الدائنين تنتهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 أكتوبر 2022.

وأضافت أنه بموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً مباشرة بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني شركة ساب للتكافل على صفقة الاندماج.

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كانت الشركتان قد اتفقتا على الاندماج من خلال تبادل الأوراق المالية عبر قيام شركة ولاء بإصدار نحو 0.6005 سهم مقابل كل سهم مصدر في شركة ساب للتكافل "معامل المبادلة" لصالح المساهمين المستحقين في شركة ساب للتكافل (أي المساهمين المالكين للأسهم المصدرة في شركة ساب للتكافل بتاريخ النفاذ، وذلك مقابل نقل كافة أصول والتزامات شركة ساب للتكافل إلى شركة ولاء، دون تسديد أي مقابل نقدي، وذلك وفقاً لنظام الشركات واللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الادراج، ولوائح البنك المركزي السعودي ذات الصلة.

وعند اكتمال صفقة الاندماج، ستنتقل أصول شركة ساب للتكافل وحقوقها والتزاماتها إلى شركة ولاء بقوة النظام وستنقضي شركة ساب للتكافل.

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