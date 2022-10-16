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شركة كيمانول
شركة كيمانول
سوق السعودية

"كيمانول" و"العالمية للصناعات" توقعان اتفاقاً لإنتاج مواد كيميائية متخصصة

بتكلفة مبدئية 500 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" والشركة العالمية للصناعات التحويلية، اتفاقية تعاون رئيسية بهدف الدخول في شراكة استراتيجية لإنتاج المواد الكيميائية المتخصصة بتكلفة مبدئية تبلغ حوالي 500 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع مجموعة "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن المواد الكيميائية المتخصصة تتضمن منتج ميثيل ثنائي إيثانول الأمين والكاولين كلوريد، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنتاج بعض المواد الأخرى مثل ثنائي كبريتيد ثنائي الميثيل، وكبريتات ثنائي الميثيل، ومشتقات الكلورين، وبولي ألفا أوفلينات، والمذيبات العطرية والتي يجري العمل حالياً على تحديدها.

وتعد هذه الاتفاقية تعزيزاً لخطط "كيمانول" المستقبلية في التحول الاستراتيجي لتكون واحدة من أكبر مُصنِّعي المنتجات البتروكيميائية المتخصصة في المنطقة.

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وبحسب البيان، فإن الشركتين تقومان حالياً بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع المستقبلية، والتواصل مع الجهات المختصة بشأن الموافقات والتراخيص، ومزودي التقنيات العالميين بشأن تراخيص التقنيات اللازمة، وتحديد مصادر تمويل هذه المشاريع.

وأشارت كيمانول، إلى أن الأثر المالي لهذه المشاريع سوف يتم تحديده حين الانتهاء من كافة الدراسات وتبعاً لمتغيرات السوق في حينه، مشيره إلى انه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات أو تطورات حول هذه الدراسات.

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