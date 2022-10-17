أرباح الخزف السعودي تتراجع 18% إلى 42.8 مليون ريال في الربع الثالث

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الخزف السعودي تراجع صافي أرباحها بنسبة 18.36% في الربع الثالث من 2022، إلى 42.78 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 52.39 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع صافي الربح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع تكاليف بعض مدخلات الإنتاج والذي أثر على هوامش الربحية بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات البيعية والإدارية. كما شهد الربع الثالث من العام الحالي ارتفاع تكاليف التمويل مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح الخزف السعودي بنسبة 12.66% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 37.97 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، تراجع صافي أرباح الخزف السعودي بنسبة 29.27% إلى 132.04 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 186.68 مليون ريال أرباحها في الفترة المماثلة من 2021.