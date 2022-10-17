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وول ستريت

أرباح بنك أوف أميركا الفصلية تسجل 7 مليارات دولار بأفضل من التوقعات

قفزة بإيرادات الفوائد لتسجل أعلى مستويات منذ عقد

دبي - العربية.نت
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جاءت الأرباح الفصلية لبنك أوف أميركا أفضل من توقعات المحللين وذلك على الرغم من تراجعها في الربع الثالث من العام الحالي بحوالي 8% إلى 7 مليارات دولار، أي حوالي 81 سنتاً لكل سهم، ولتفوق بذلك متوسط التوقعات البالغ 78 سنتاً للسهم.

وتلقت الأرباح دعما من إيرادات الفوائد الصافية التي قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عقد تقريبا، بعد الزيادات المتتالية لأسعار الفوائد في الولايات المتحدة.

حيث نمت إيرادات الفوائد الصافية بنسبة 24% إلى نحو 14 مليار دولار في الربع الثالث، لتأتي أيضا أعلى من التوقعات.

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