شركة "نضيرة" الإماراتية تتلقى منحة بـ 100 ألف دولار من بيبسيكو

تلقت شركة نضيرة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقرّاً لها، منحة قدرها 100 ألف دولار من شركة بيبسيكو.

وقالت بيبسيكو في بيان لها، اليوم الاثنين، إن شركة نضيرة بجائزة النسخة الأولى من برنامج Greenhouse Accelerator في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم اختيار "نضيرة" بعد عملية تقييم صارمة أعقبت مشاركة الشركات المتأهلة في برنامج إرشادي استمر 6 أشهر من بيبسيكو.

مادة اعلانية

وأضافت أن "نضيرة" بجانب حصولها على المنحة ستحصل على مجموعة من المزايا الأخرى بهدف دعم جهودها في تحسين حلول إعادة التدوير وحلول التعبئة والتغليف المستدامة التي ابتكرتها، ودعم نمو أعمالها.

و"نضيرة" هي شركة اجتماعية توظِّف التكنولوجيا بهدف التشجيع على فرز النفايات من المصدر. وتقدم الشركة مشروع "يلا نحولها – Yalla Return" وهو أول نظام من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقدم للعملاء مكافآت نقدية بناء على كمية المواد القابلة لإعادة التدوير التي يقومون بإرسالها للشركة.

وتقوم نضيرة على فكرة تزويد البلديات وجهات إدارة النفايات بحلول تعتمد على التكنولوجيا وتركز على إشراك المواطنين فيها.

وأثبتت الشركة في العرض الذي قدمته أمام لجنة التحكيم، أنها تمكنت من تحقيق نمو ثابت في الإيرادات منذ مشاركتها في البرنامج، ووجود خطة متينة لتوسيع نطاق مشروعها خلال الأشهر الستة المقبلة.

وبرنامج Greenhouse Accelerator هو برنامج عالمي لتسريع الأعمال يتم تحت إشراف مرشدين، جرى إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نوفمبر 2021.

ونظمت النسخة الأولى من البرنامج بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات ومشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء"، بهدف دعم الشركات الإقليمية الناشئة التي تمتلك حلولًا وابتكارات مستدامة في مجال التعبئة والتغليف وإعادة التدوير، وذلك تماشياً مع جهود بيبسيكو لبناء سلسلة قيمة دائرية وشاملة من خلال استراتيجية بيبسيكو الإيجابية +pep.

ونافست "نضيرة" مجموعة من 10 شركات ناشئة محلية تأهلت للتصفيات النهائية هذا العام.

وجرى الإعلان عن الشركة الفائزة في الحفل الختامي، حيث عرضت كل شركة ناشئة طبيعة عملها والمنتجات التي طورتها.

وأقيم الحفل في متحف المستقبل بحضور مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وعامر شيخ، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى بيبسيكو.

وحصلت جميع الشركات الناشئة التي شاركت في البرنامج على منحة مالية قدرها 20 ألف دولار، وتوجيه فردي من خبراء شركة بيبسيكو ومشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء" على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث شاركوهم خبراتهم وتوجيهاتهم حول مجالات البحث والتطوير ونماذج الأعمال التجارية والتسويق وجمع التمويل.