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نفوذ للمنتجات الغذائية
نفوذ للمنتجات الغذائية
سوق السعودية

الموافقة على طرح 12% من أسهم "نفوذ الغذائية" في سوق نمو

سيتم طرح 288 ألف سهم

دبي - العربية.نت
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وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة نفوذ للمنتجات الغذائية تسجيل أسهمها وطرح 288 ألف سهم تمثل 12% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها، اليوم الاثنين، أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وأشارت إلى أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

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وتابعت :"يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

وأضافت أن موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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