أرامكو تنشئ مناطق تصنيع بحرية جديدة في السعودية

أعلنت أرامكو السعودية عن تعاون مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة ماكديرموت العالمية، وذلك للعمل على إنشاء منطقتي تصنيع بحريتين لتصنيع وتجميع المنصات والهياكل البحرية في المملكة.

وقالت أرامكو في بيان اليوم الاثنين، إن إنشاء المنطقتين يأتي في إطار استراتيجية أرامكو السعودية لمحاولة دعم لتوطين الصناعات البحرية، ويتحقق بهما تكامل مع أعمال مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية.

مادة اعلانية

وأوضحت أرامكو أنها تتوقع أن يُسهم إنشاء المنطقتين في تحسين تكلفة وفاعلية سلسلة الإمداد، وتوفير فرص استثمارية عالية القيمة المالية والتشغيلية، مع الإسهام في توطين أنظمة الإمداد والخدمات وسرعة إنجاز الأعمال وتقليل التكاليف.

وسيتم إنشاء المنطقتين الجديدتين في رأس الخير وفقًا للمعايير الدولية. كما يهدف المشروع إلى تسخير أحدث التقنيات في ذلك بهدف الإسهام في خدمة متطلبات المملكة، ومنطقة الخليج والمناطق الأخرى.

ومن المخطط بدء تشغيل المرافق بحلول الربع الثالث من عام 2023، وذلك بقدرة إنتاجية أولية مجمعة تُقدر بنحو 70 ألف طن متري سنويًا. وعند تشغيلها بالكامل، يُتوقع أن توفر هذه المناطق العديد من الوظائف المباشرة وغير مباشرة، مع معدل سعودة مستهدف يصل إلى 70%.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي: "يمثّل إنشاء المنطقتين إضافة أخرى لمشاريع تطوير البنية التحتية في الحقول البحرية لأرامكو السعودية، وذلك يعمل على دعم أمــن الإمـدادات مـع محاولة تعزيـز المحتـوى المحلـي فـي الوقــت نفســه، وتوطين التقنيات، وتنميــة القــدرات والخبــرات المحليـة. ومن المتوقع أن تلعب المنطقتان الجديدتان دورًا في توفير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات البحرية، بما قد يُسهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنوع عبر استثمارات وبنية تحتية متقدمة بهدف خدمة المملكة ومنظومة الأعمال البحرية العالمية".

وأضاف السعدي :"من المستهدف أن تعمل مناطق التصنيع البحرية الجديدة على محاولة تعزيز التوسع والتنويع الاقتصادي في المملكة، والاستفادة من الفرص الكبيرة لخلق القيمة، وتهدف كذلك إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية المنشودة".

ومن المتوقع أن تستفيد مناطق التصنيع البحرية من البنية التحتية المتقدمة في رأس الخير، بما في ذلك ميناء رأس الخير، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية.