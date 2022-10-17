"الصير مارين" الإماراتية تعلن عن شراكة ثلاثية لتصنيع السفن بقيمة 10 مليارات دولار

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية 'الصير مارين" التابعة للشركة "العالمية القابضة"، عن دخولها في مشروع استراتيجي مشترك مع شركة الحلول البحرية الهولندية دامن القابضة وشركة دي تي إي سي اندستریز انفستمنت، ومقرها سنغافورة.

وسيجمع المشروع المشترك - الذي تقدر قيمته بما يزيد عن 36.7 مليار درهم "10 مليارات دولار أميركي"- بين الشركات الثلاث لبيع وبناء وصيانة السفن البحرية في الأسواق العالمية.

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وقال جاي نيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير: "يشكل البحر حوالي 80% من التجارة العالمية من حيث الحجم، ومن المتوقع أن ينمو سوق صناعة السفن البحرية العالمية من 170.75 مليار دولار أميركي عام 2021 إلى 188.57 مليار دولار أميركي في عام 2028 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.43% في فترة التوقعات"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتابع :"الشراكة الاستراتيجية مع دامن القابضة وDTEC تتماشى جيداً مع استراتيجية الصير للمعدات والتوريدات البحرية في أن تصبح علامة تجارية عالمية في تطوير السفن البحرية ذات المستوى العالمي".

وأضاف من المتوقع إمكانية توسع الشراكة الثلاثية بما يزيد عن 36.7 مليار درهم في شكل عقود قابلة للمتابعة في الأسواق الحالية في السنوات العشر القادمة، ويرتبط الطلب على هذه السفن ارتباطًا مباشرًا بالتجارة الدولية والدورات الاقتصادية، ففي الربعين الأولين من عام 2020، أدت الجائحة إلى خفض التجارة والنقل البحريين، مما أدى بدوره إلى خفض الطلب على شراء سفن جديدة، ومع ذلك يشهد السوق انتعاشًا في الأشهر الـ 12 الماضية، حيث تمت إرساء عقود بناء سفن جديدة على مستوى العالم.

وقال : "مع مؤشرات السوق الحالية، نحن على ثقة من أن هذا المشروع الاستراتيجي المشترك سيلعب دورًا رئيسيًا في نمو شركة الصير والتي ستكون قيمة مضافة كبيرة لمساهمينا".